Najkrnąbrniejsi piłkarze w historii Śląska Wrocław. Brzuch Exposito to mały pikuś!

Śląsk Wrocław nie najlepiej rozpoczął 2024 rok. Wprawdzie podopieczni Jacka Magiery wciąż są wiceliderem i mają tyle samo punktów, co liderująca Jagiellonia Białystok, ale brakuje im skuteczności.

Tu pojawia się przytyk do Erika Expósito. Hiszpan, który tylko jesienią strzelił 14 bramek w PKO Bank Polski Ekstraklasie, po zimowej przerwie nie przypomina siebie z poprzedniej rundy. Jest mniej widoczny, ucieka ze światła bramki i choć nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz cofa się do rozegrania, to nawet w tym aspekcie nie daje zespołowi tyle, co wcześniej.

Wnikliwi kibice i internauci zaczęli w mediach społecznościowych wytykać Hiszpanowi problemy z nadwagą. To nie pierwszyzna w przypadku Expósito, który nie raz wracał z wakacji z nadprogramowymi kilogramami. Teraz przepracował cały okres przygotowawczy, ale i tak pojawiają się zdjęcia, na których widać, że ewidentnie znów jest coś nie tak.