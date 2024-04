Izabela Bodnar z poparciem Rafała Dutkiewicza i Stanisława Huskowskiego w walce o stanowisko prezydenta Wrocławia

- Z wrocławskim samorządem jestem związany od początku. Byłem przewodniczącym komitetu Solidarności we Wrocławiu, który zwyciężył pierwsze wybory do rady miasta w 1990 roku. Ta na prezydenta wybrała Bogdana Zdrojewskiego, którego to miałem przyjemność zaproponować. Następnie Stanisław Huskowski został prezydentem, do czego również się przyczyniłem. Od 2002-2018 to już ja zasiadałem we wrocławskim ratuszu. Po tym czasie kolejna decyzja wyborcza... moja decyzja, która okazała się błędem – przyznaje Rafał Dutkiewicz, były prezydent Wrocławia.