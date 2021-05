Israel Puerto opuści Śląsk Wrocław. Piłkarz żąda ogromnej podwyżki i możliwości odejścia w dowolnej chwili

Israel Puerto nie przedłuży kontraktu ze Śląskiem Wrocław. Tak wynika z informacji pozyskanych przez nasz portal. Hiszpańskiemu obrońcy wraz z końcem obecnego sezony kończy się umowa, a warunki jej przedłużenia stawiane przez zawodnika i jego przedstawiciela są nie do przyjęcia.

Israel Puerto opuści Śląsk Wrocław Israel Puerto do Śląska Wrocław trafił w lipcu 2019 roku. Wychowanek Sevilli, który w jej barwach zagrał na Stadionie Wrocław przeciwko Śląskowi w sierpniu 2013 roku, po zakończeniu obecnego sezonu odejdzie za darmo. Jego kontrakt zawiera klauzulę umożliwiającą automatyczne przedłużenie, ale wiadomo już, że Hiszpan nie wyrobi minut koniecznych do jej aktywacji. W kuluarach aż huczy od plotek, jakoby Puerto nie chciał automatycznego przedłużenia. Zarzuca mu się nawet symulowanie kontuzji i choć na to dowodów nie ma, to miłośnicy teorii spiskowych mają pożywkę. Piłkarz w ostatnich miesiącach borykał się bowiem z problemami zdrowotnymi, ale przede wszystkim znacząco obniżył loty. Puerto usiadł do rozmów ze Śląskiem, który i tak chciał go zatrzymać, lecz warunki postawione przez stronę zawodnika są nie do przyjęcia. Były piłkarz Recreativo Huelva chce 100 proc. podwyżki oraz zapisu umożliwiającego mu odejście za darmo, jeśli dostanie lepszą propozycję. Takie stanowisko piłkarza jasno oddaje jego stosunek do pozostania we Wrocławiu.

Już wcześniej mówiło się, że agencja reprezentująca Puerto jest w kontakcie z jednym z klubów amerykańskiej MLS (najprawdopodobniej chodziło o kanadyjskie Vancouver Whitecaps). Dzisiaj z kolei jeden z hiszpańskich portali podał, że obecny piłkarz Śląska ma oferty z tureckiej ekstraklasy oraz 2. Bundesligi (tu pada konkretna nazwa klubu - Hamburger SV). Klub się rozgląda Obecna sytuacja kadrowa Śląska Wrocław jest taka, że po Hiszpanie nikt płakać nie będzie. Jego forma pozostawiała ostatnio wiele do życzenia, a konkurencja nie śpi. Trener Jacek Magiera wyciągnął z rezerw Konrada Poprawę, którego z miejsca uczynił podstawowym zawodnikiem. Bardzo dobrze wygląda Łukasz Bejger, solidnie gra także lewonożny Węgier Márk Tamás. Do zdrowia wraca Wojciech Golla i wypożyczony z Rakowa Częstochowa Maciej Wilusz (on raczej odejdzie latem z klubu), a w kadrze są jeszcze doświadczeni Piotr Celeban i Mariusz Pawelec. Jakby tego było mało w ostatnim meczu zaskakująco dobrze na środku obrony zaprezentował się Szymon Lewkot.

Dyrektor sportowy klubu Dariusz Sztylka nie przygląda się tej sytuacji z założonymi rękoma. Już od pewnego czasu mocno rozgląda się na rynku, szukając kandydatów do gry w obronie i ma za sobą pierwsze rozmowy z kandydatami. Poza Puerto odejdzie zapewne wspomniany Wilusz, który przez pół roku tylko się we Wrocławiu leczył (przez kontuzję ani razu nie wyszedł na boisko) i być może Poprawa, którego kusi Legia Warszawa (jemu także w czerwcu kończy się kontrakt).



Jacek Magiera: Moim zdaniem trener Legii wcale nie chce Konrada Poprawy Wówczas WKS musiałby latem pozyskać minimum dwóch środkowych obrońców, zwłaszcza że Jacek Magiera preferuje grę z trójką stoperów i wahadłowymi. Zwrot w sprawie Israela Puerto teoretycznie wciąż jest możliwy, ale z naszych źródeł wynika, że niezbyt prawdopodobny. Mimo tego Hiszpan nie został zesłany do drugoligowych rezerw. Pozostaje w pierwszej drużynie do końca sezonu i może być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej oraz składu na spotkania z Wartą Poznań i Stalą Mielec.

