Konrad Poprawa kuszony przez Legię Warszawa. Śląsk Wrocław straci podstawowego obrońcę i to za darmo? (Transfery Śląsk Wrocław 2021)

Konrad Poprawa zamieni Śląsk Wrocław na Legię Warszawa?

Kariera Konrada Poprawy w ostatnich tygodniach nabrała nieprawdopodobnego rozpędu. Gdyby jeszcze miesiąc temu niespełna 23-letniemu kapitanowi drugoligowych rezerw Śląska, bez większych perspektyw na grę w pierwszej drużynie, ktoś powiedział, że lada moment będzie chciała go Legia, to nawet on sam by w to nie uwierzył.

Urodzony w Łodzi stoper do Śląska Wrocław trafił w 2016 roku z młodzieżowych zespołów ŁKS-u. Miał wówczas 18 lat i początkowo trafił do rezerw. W pierwszej drużynie debiutował za kadencji trenera Jana Urbana, który sięgnął po niego pod koniec 2017 roku, kiedy miał katastrofalną sytuację kadrową. Poprawa zadebiutował w wyjazdowym meczu z Wisłą Płock, kiedy czerwoną kartkę zobaczył Igors Tarasovs. Rozegrał wówczas 73 min, ale WKS przegrał aż 1:4.

Pod koniec listopada zagrał w pierwszym składzie w wygranych przez Śląsk derbach z Zagłębiem Lubin (1:0) i wypadł na tyle dobrze, że tydzień później zagrał od początku przeciwko Lechii w Gdańsku. Tam jednak tak dobrze już nie było i wypadł z pierwszej drużyny na kilka lat. Był wypożyczany do pierwszoligowych Wigier Suwałki, w których przebywał... dwa miesiące oraz drugoligowej Skry Częstochowa. Stamtąd wrócił po pełnym sezonie, lecz rozegrał tylko 11 spotkań, z czego osiem w pierwszym składzie.