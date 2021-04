Jacek Magiera: Trener Legii nie optuje za ściąganiem Konrada Poprawy

– Występ Mariusza Pawelca jest możliwy. To doświadczony zawodnik, rozmawiałem z nim, tak jak z każdym innym piłkarzem Śląska o tym, że ma być gotowy do gry. Ma być przygotowany do spotkania w każdym aspekcie. Czy wyjdzie w podstawowym składzie? Zobaczymy. Na pewno jest gotowy, pali się do gry. Trenuje bardzo dobrze i intensywnie. Jestem zadowolony z jego dyspozycji – dodał, sugerując, że utrzymanie formacji z trzema stoperami i zastąpienie Poprawy Pawelcem także jest całkiem prawdopodobne.

– Konrad Poprawa sam poprosił o rozmowę. Poinformował mnie, że kontaktował się z nim dyrektor sportowy Legii Warszawa, w celu podpisania z nim kontraktu. Czytałem wypowiedź trenera Czesława Michniewicza, który stwierdził, że nie optuje za sprowadzeniem Konrada do klubu. To może świadczyć o tym, że Legia chce wykorzystać okazję, bo kończy mu się kontrakt, ale chyba nie ma do końca sprecyzowanego planu na tego zawodnika. Wiem też, że Legia wcześniej nie obserwowała go, jeśli chodzi o mecze w 2. lidze. My złożyliśmy Konradowi propozycję podpisania kontraktu bezpośrednio po moim dołączeniu do Śląska i ten kontrakt był ustalany z dyrektorem Sztylką. Jeśli chodzi o mnie, to zagwarantowałem mu, że będziemy dalej pracować nad jego rozwojem, ale decyzja należy do niego – podkreślił Magiera.