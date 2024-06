Intensywne burze nad Dolnym Śląskiem! Wyładowania atmosferyczne i grad. Jutro ciąg dalszy

- W przygranicznych powiatach województwa lubuskiego i dolnośląskiego pojawiły się już burze, których strefa przemieszcza się znad Niemiec w kierunku wschodnim. Burzom towarzyszą przelotne opady deszczu do ok. 12,5 mm/10 min a także już zanotowano porywy wiatru ok. 70 km/h. Strefa burz nadal będzie się przemieszczała na wschód a porywy wiatru mogą osiągać do 100 km/h a opady deszczu osiągać do 30 mm. Około północy na w/w terenie pojawi się kolejna strefa bardziej intensywnych zjawisk burzowych.