Nadchodzą upały. IMGW ostrzega przed falą gorąca. Takie temperatury utrzymają się we Wrocławiu przez najbliższe dni

Ostatni tydzień czerwca minie pod znakiem wakacyjnej pogody. Kto może ochłodzić się nad wodą, niech korzysta z okazji. W najbliższych dniach termometry we Wrocławiu pokażą ponad 30 stopni Celsjusza . Szczegółową prognozę pogody znajdziecie poniżej.

Mimo zachmurzenia, początek tygodnia zapowiada się dość ciepło. W poniedziałek (24 czerwca) wrocławskie termometry pokażą nawet 22 stopnie Celsjusza w ciągu dnia. Nie powinno padać. Wiatr osiągnie prędkość do 13 km/h. Ciśnienie utrzyma się w przedziale 1018-1020 hPa. Zgodnie z modelami synoptycznymi IMGW minimalna temperatura w nocy wyniesie 16 st. C. Na południu Dolnego Śląska może spaść deszcz.

We wtorek (25 czerwca) temperatura maksymalna wyniesie około 21 st. Celsjusza. Niestety w ciągu dnia będzie dość pochmurnie, jednak przez całą dobę nie powinien spaść deszcz. Ciśnienie wyniesie 1018 hPa, a wiatr osiągnie prędkość około 10 km/h. W nocy temperatura spadnie do 16 st. C.