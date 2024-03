Ile w trakcie kadencji zarabiał Jacek Sutryk? Oto majątek prezydenta Wrocławia

Ile zarabia Jacek Sutryk?

W trakcie dwóch miesięcy (od stycznia do lutego 2024 r.) zasiadania w radach nadzorczych spółek: Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach oraz Śląskim Centrum Logistyki w Gliwicach, Jacek Sutryk zarobił 25 904,82 zł . Z najnowszego oświadczenia majątkowego wynika także, że pracując w Urzędzie Miejskim Wrocławia (także od stycznia do lutego), jego dochód wyniósł 64 384,70 zł . Łącznie za pierwsze 2 miesiące 2024 roku daje to sumę niemal 90,3 tys. zł .

Jak zarobki mają się do majątku prezydenta? 29 lutego, suma pieniędzy na jego trzech różnych kontach wynosiła 101 057,77 zł:

W banku Santander Jacek Sutryk ma zaciągnięty kredyt o wartości 1,2 mln zł na dom o powierzchni 240 mkw. (w tym grunt 480 mkw.). Pod koniec lutego, prezydentowi do spłaty tego zobowiązania pozostało ok. 1 154 116,98 zł. Do innych zobowiązań należy doliczyć także kwotę 23 805,25 zł na karcie kredytowej PKO.

Oprócz wspomnianego domu, którego wartość to 1,6 mln zł (część udziałów nieruchomości należy do jego brata) oraz gotówki zgromadzonej na kontach, Jacek Sutryk posiada motocykl marki Harley Davidson Road Glide Ultra o wartości 84 tys. zł. Kupił go pod koniec kwietnia 2021 r.

