Tak nie mówią rodowici wrocławianie. Te zdania nie przejdą im przez gardło

Wrocławianie znani są z miłości do swojego miasta jak i też jego zawiłej historii. To ona ukształtowała naszą wyjątkowość, bo przecież we Wrocławiu "każdy jest skądś". To powiedzenie funkcjonuje w odniesieniu do pochodzenia naszych przodków, którzy w przytłaczającej większości nie żyli na Dolnym Śląsku przed II Wojną Światową. Właśnie ta różnorodność kulturowa wykształciła naszą własną kulturę.

Wśród powiedzonek, które funkcjonowały we wczesnych latach powojennych we Wrocławiu było między innymi: "panowie z Wrocławia? My też ze Lwowa!" Ale mniejszości narodowych było więcej. Sporą grupę poza Kresowianami stanowili Wielkopolanie. Trzecią, potężną grupą byli Warszawiacy. Poszczególne grupy zajmowały we Wrocławiu poszczególne dzielnice.

Niemcy zostali po wojnie wyrzuceni z miasta, chyba że zgodnie z narzuconym wówczas prawem zdali egzamin "na Polaków". Nie było to jednak proste, bo nie dość, że musieli płynnie mówić po polsku, winni byli także wykazać się polskimi korzeniami. W tym czasie również, gazeta "Słowo Polskie" zorganizowała plebiscyt odniemczania Wrocławia, podczas którego z elewacji budynków zniknęła większość niemieckich napisów.