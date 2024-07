Sztuczna inteligencja w walce z nowotworami. Z nowej metody korzystają pacjenci Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu Karolina Kwiatek

Pacjenci Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii przy ul. Hirszfelda we Wrocławiu należą do nielicznego grona osób w Polsce, które mogą walczyć z nowotworami za pomocą nowej metody leczenia. Radioterapia adaptacyjna daje im szansę na szybszy powrót do zdrowia, a to wszystko dzięki sztucznej inteligencji oraz systemom wirtualnej symulacji pomiarowej.