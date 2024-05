Wrocław w roku 2004. Najpiękniejsze to wtedy nasze miasto raczej nie było. Dominowała... szarość Mateusz Różański

Rok 2004 nie wydaje się wcale aż tak odległy. Tymczasem minęły już dwie dekady, a to szmat czasu. Jego upływ najlepiej widać na starych fotografiach, a tych w archiwach Gazety Wrocławskiej mamy całkiem sporo. Dziś cofamy się dokładnie o 20 lat. Dla stolicy Dolnego Śląska i całej Polski był to czas wyjątkowy. W końcu wchodziliśmy wtedy do Unii Europejskiej, tymczasem Wrocławiowi daleko było do wizytówki za jaką możemy uważać go dziś.