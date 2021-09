Energa Basket Liga: Śląsk chce pokonać mistrza na otwarcie Areny (ZAPOWIEDŹ)

Dla Stali będzie to pierwsze spotkanie o ligowe punkty w tym sezonie. Inauguracyjne starcie mistrzowie Polski mają już jednak za sobą, wszak w zeszłym tygodniu w Wałbrzychu rozegrali mecz o Superpuchar Polski. Ostrowianie musieli uznać wyższość Enea Zastalu BC Zielona Góra 69:84. W trakcie przygotowań do rozgrywek podopieczni Igora Milicicia rywalizowali z kolei w XIX Memoriale Wojtka Michniewicza. W turnieju w Toruniu Stal najpierw pokonała Anwil Włocławek 83:81, a drugiego dnia wygrała z węgierskim zespołem Alba Fehervar 89:84. Poza tym mistrzowie Polski rozegrali jeszcze kilka meczów kontrolnych, jednak decyzją sztabu szkoleniowego zarówno wyniki, jak i statystyki z tych starć nie były ujawniane. Jednym z tych spotkań był również sierpniowy sparing ze Śląskiem Wrocław w Arenie Ostrów.

Ze względu na małą liczbę informacji przed sezonem, forma Stali wydaje się być sporą niewiadomą. Trzeba jednak przypuszczać, że ostrowianie z pewnością będą dobrze przygotowani na otwarcie rozgrywek. Z zespołu odeszło kilku ważnych zawodników z Jakubem Garbaczem na czele, jednak nowe transfery do klubu również powinny zapewnić Stali wysoką jakość w drużynie. Do Jamesa Florence’a, który już w tamtym sezonie był jedną z wiodących postaci zespołu, dołączą kolejni Amerykanie James Palmer Jr, Michael Young oraz Trey Drechsel. Poważnymi wzmocnieniami powinni być również reprezentant Grecji Vangelis Mantzaris oraz Jakub Wojciechowski, który wraca do Polski po pobycie we Włoszech.