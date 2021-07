Starają się dostać do poniemieckich magazynów. Czy "złoto Wrocławia" może tu być?

Do tej pory przekopano się przez 13 metrów tunelu, a prace idą pełną para. Górnicy z firmy AMC z Mnikowa pracują na trzy zmiany, przez 24 h na dobę. Na miejscu stale czuwa ekipa, która podjęła się przedsięwzięcia na niespotykaną dotąd skalę. Miejsce, do którego nikt nie wchodził przez ostatnie 76 lat dostaje właśnie drugie życie, a to za sprawą kilkunastu zdeterminowanych osób, które pozyskały na ten cel pieniądze również ze społecznej zbiórki. Kolejny raz rozmawiamy z Sebastianem Terendą, żeby dowiedzieć się, co do tej pory udało się znaleźć w podziemiach Kamiennej Góry w Lubaniu.

Poszukiwania w Lubaniu - jak przebiegają prace?

Wykonaliśmy to, co zaplanowaliśmy, czyli na odcinku 10 metrów powstał wykop otwarty. Zbudowaliśmy portal wejściowy, stabilizujący skarpę i od tego momentu zaczęło się drążenie w pierwszym odcinku pod ziemią, czyli w tym, co zostało zawalone po wojnie przez polskie władze w 1955 lub 1956 roku (ok. 20 metrów). Później, na odcinku 10 metrów, jest jeszcze zawał niemiecki, czyli łącznie mamy do wydrążenia ok. 30 metrów.