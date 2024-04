Dołącz do akcji ekologicznej "Drzewko za surowce wtórne" w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu!

Każdy z nas może przyłączyć się do walki o czystsze środowisko naturalne. Od codziennych decyzji zależy to, jakim powietrzem oddychamy i jak wygląda nasze otoczenie. „Gazeta Wrocławska” razem z wrażliwymi ekologicznie partnerami, po raz kolejny organizuje akcję „Drzewko za surowce wtórne”.

W sobotę, 27 kwietnia w godzinach 10:00-14:00 na terenie Galerii Dominikańskiej (pl. Dominikański 3), odbędzie się zbiórka, podczas której będzie można wymienić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także baterie, ładowarki i tonery na sadzonki drzew.

Zapraszamy z całą rodziną na poziom +1 (plac przy kawiarniach Starbucks i Lulu Cafe)!

Akcja jest organizowana wspólnie z Lasami Państwowymi, dzięki wsparciu Nadleśnictwa Legnica .

Partner Główny:

Elektrośmieci zbierze i zutylizuje firma Chemeko System - Partner wspierający naszej akcji.

Przelicznik elektrośmieci

Podczas naszej akcji zbierane będą elektrośmieci małe i średnie, baterie oraz zużyte tonery (z wyłączeniem tradycyjnych żarówek, halogenowych, świetlówek, żarówek LED i diody LED)

Każdy uczestnik akcji w zamian za przekazanie dowolnej liczby elektrośmieci małego lub średniego rozmiaru, otrzyma sadzonkę lub sadzonki w liczbie (do wyboru) od jednej do trzech. Obowiązuje limit - maksymalnie trzy

sadzonki na jednego uczestnika akcji.

za minimum 50 sztuk baterii - jednemu uczestnikowi akcji przysługuje (do wyboru) od 1 do 3 sadzonek

za minimum 30 ładowarek - jednemu uczestnikowi akcji przysługuje (do wyboru) od 1 do 3 sadzonek

za minimum 10 tonerów - jednemu uczestnikowi akcji przysługuje (do wyboru) od 1 do 3 sadzonek

Elektrośmieci to odpady innej kategorii

Dzięki takiej akcji ekologicznej, razem z Wami jesteśmy w stanie zmniejszyć zanieczyszczenie naszej planety. Elektrośmieci są bardzo niebezpiecznymi odpadami, zawierają dużo szkodliwych substancji, które wpływają na zdrowie ludzi i zwierząt ale również zanieczyszczają środowisko naturalne.

PAMIĘTAJ

1. Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika! Grozi za to kara do 5000 zł. I jest to niebezpieczne dla otoczenia.

2. Oddaj elektrośmieci w punkcie zbierania bądź skorzystaj z usługi bezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci z domu.

3. Nie gromadź elektrośmieci.

4. Uważaj na stare i zużyte elektrośmieci– możesz w ten sposób wypuścić substancje, które szkodzą Twojemu zdrowiu i zagrażają życiu.

Ważne! Wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe sprzedające AGD mają obowiązek przyjąć od nas niewielkie e-odpady pod warunkiem, że każdy bok urządzenia ma nie więcej niż 25 cm.