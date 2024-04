Dziwna piana pojawiła się na Odrze w centrum Wrocławia. Mieszkańcy boją się o stan rzeki. Co się dzieje?

Barbara Lewera z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu tłumaczy, że zjawisko nie świadczy o żadnym zagrożeniu. Osad jest związany z naturalnym spiętrzeniem wód oraz pyleniem roślin.

- Ani straż pożarna, ani Wody Polskie nie potwierdzają pojawienia się niepokojących zanieczyszczeń rzeki. Aktualnie kwitnie wiele roślin, które pylą, a do tego mamy do czynienia ze spiętrzeniami wody. To naturalne zjawisko, którego mieszkańcy nie muszą się obawiać - dodaje w rozmowie.