Druga tura wyborów w Kątach Wrocławskich. Wyniki wyborów, kto nowym burmistrzem?

Choć JULIAN ŻYGADŁO PROWADZIŁ po przeliczeniu głosów w pierwszych komisjach, OSTATECZNIE PRZEGRAŁ z KATARZYNĄ SEBZDĄ-SZTUL różnicą ponad 500 głosów! To bardzo duża różnica, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w pierwszej turze kandydatów do fotela burmistrza dzielił JEDEN GŁOS!

A ZATEM RÓŻNICA ZALEDWIE 4 głosów po podliczeniu ponad 1/2 komisji! TYM RAZEM NA KORZYŚĆ Katarzyny Sebzdy-Sztul!

AKTUALIZACJA, godz. 22:20

SĄ JUŻ WYNIKI PKW Z 1/3 WSZYSTKICH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH!

W tym momencie wyglądają one następująco:

Julian ŻYGADŁO - 52,90 proc. - 987 głosów

Katarzyna SEBZDA-SZTUL - 47,30 proc. - 886 głosów

A ZATEM RÓŻNICA 101 głosów po podliczeniu 1/3 komisji!

Wybory burmistrza miasta i gminy Kąty Wrocławskie budzą ogromne emocje wśród mieszkańców, a rywalizacja jest niezwykle zacięta. Przypomnijmy, że Kąty Wrocławskie to jedna z najszybciej rozwijających się gmin pod Wrocławiem, gdzie wciąż napływają nowi mieszkańcy. Nie tylko do samego miasta, ale także do wsi należących do gminy. Spośród nich wielkością i dynamiką przyrostu mieszkańców wyróżnia się m.in. Smolec, Nowa Wieś Kącka czy Krzeptów.