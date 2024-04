Niepokojący hałas z AOW straszy mieszkańców Maślic. W jakim stanie technicznym jest obwodnica Wrocławia?

"I ci, co dobry mają wzrok, I słuch, słyszeli pono, Jak dudnił w chmurach równy krok Morskiego Batalionu", czyli transportu ciężarowego na AOW. Codziennie, coraz częściej słychać wieczorem i w nocy dudnienie przęsła AOW koło stadionu. Mamy nadzieję, że nie skończy się to tragedią. Prosimy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o przegląd techniczny przęsła koło stadionu.

Dudnienie dochodzi do Maślic Małych i jest słyszalne m.in. z ul. Królewieckiej. Zapytaliśmy GDDKiA o źródło hałasu. Okazuje się, że faktycznie jest spowodowany stanem technicznym AOW. Instytucja wie już o problemie i deklaruje go naprawić do końca czerwca.

- Hałas, który jest słyszany, spowodowany jest pogarszającym się stanem technicznym stalowych urządzeń dylatacyjnych (dylatacja - szczelina techniczna między odcinkami jezdni - red.) estakady WA-19, zlokalizowanej obok stadionu Tarczyński Arena. Jesteśmy w trakcie przygotowania przetargu na wymianę tych urządzeń, który niebawem ogłosimy. Zakładamy, że naprawa dylatacji zostanie wykonana w najszybszym terminie, czyli do końca II kwartału bieżącego roku – mówi Magdalena Szumiata, rzecznik prasowy GDDKiA.

Dodaje, że obecnie obecnie trwają prace związane z wymianą dylatacji na estakadzie WA-22A, znajdującej się pomiędzy węzłem Wrocław Północ a Mostem Rędzińskim. Prace mają zakończyć się na koniec bieżącego tygodnia, pod warunkiem, że nie będzie padać. Montaż dylatacji musi być wykonywany w suchych warunkach.