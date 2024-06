Wrocławski start-up wykorzystuje drony w nowatorski sposób. Zlokalizują wyciek gazu, pomogą odnaleźć zaginioną osobę

Założyciel BZB UAS i Ogma od kilku dni prezentuje swój pomysł na targach Collision 2024 w Toronto, zwanymi „Technologiczną Olimpiadą”. Znajduje się tu ponad 500 wystawców i 1000 inwestorów z całego świata. Jak sam Budnik twierdzi, konkurencja nie śpi.

- Udział w targach gwarantuje poznawanie konkurencji i to jest niezwykle ważne, żeby w tym świecie odnajdywać się oraz widzieć, jakie rozwiązania mają nasi „rywale” po fachu. Zawsze można coś ciekawego podpatrzeć. Mamy spotkania z firmami, które mają podobne profile działalności, jak my w Europie, także jesteśmy ciekawi, czy uda nam się nawiązać współpracę. Może te firmy będą wykorzystywać nasze oprogramowania do np. analizy zdjęć? Możliwe, że to my skorzystamy z ich rozwiązań – ocenia swój udział w targach Kacper Budnik.