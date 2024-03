Dolnośląskie jeziora nie tylko na upały. Krystaliczna woda i bajeczne widoki. Gdzie warto jechać?

Odkrywaj z nami bogactwo jezior naszego regionu! Dolnośląskie jeziora kuszą czystą wodą, malowniczymi krajobrazami oraz ciekawą historią. Każdy miłośnik natury znajdzie tu coś dla siebie. Wśród dolnośląskich jezior są takie perełki, jak: Jezioro Leśniańskie, Jezioro Daisy oraz Kolorowe Jeziorka. Zobaczcie, co jeszcze wam polecamy!

W magicznym krajobrazie Dolnego Śląska, pomiędzy lasami i wzniesieniami ukrywają się niezwykłe skarby natury – jeziora. Są świetnym miejscem do wypoczynku oraz aktywnego zwiedzania. Co wiemy o dolnośląskich akwenach?

Jezioro Modre i Perła Zachodu

Do Perły Zachodu - schroniska PTTK, położonego nad Jeziorem Modrym - można dotrzeć na kilka różnych sposobów: pieszo, rowerem, a także samochodem (auto zaparkujemy praktycznie przed samym wejściem do gościńca). Dla wszystkich, którzy zdecydują się na podróż o własnych siłach, polecamy malowniczą trasę przez Borowy Jar. Żółty szlak zaczyna się w Jeleniej Górze (w okolicach różowej kładki), skąd prowadzi również droga na Wzgórze Krzywoustego oraz jeleniogórski "Grzybek". Jeśli uda się Wam dotrzeć w to miejsce, do Perły Zachodu pozostaje około 3 kilometrów spaceru wzdłuż rzeki Bóbr. Trasa jest prosta i doskonała dla rodzin z dziećmi.

Ci, którzy preferują wygodę, mogą wybrać się w podróż samochodem przez Siedlęcin. W samym centrum wsi znajduje się Wieża Książęca, wzniesiona w latach 1313-1315 przez księcia Henryka I Jaworskiego. To właśnie tu można podziwiać najstarsze w Polsce stropy z drewna, które przetrwały do naszych czasów. Na ścianach wieży znajdują się unikatowe malowidła, przedstawiające legendę o sir Lancelocie, jednym z rycerzy Okrągłego Stołu. Wejście na wieżę jest płatne. Perła Zachodu i Jezioro Modre to obowiązkowe punkty wycieczek, kiedy wybieramy się w Karkonosze. Schronisko umieszczone na szczycie gwarantuje fenomenalne widoki, a kładką można przejść na drugi brzeg jeziora.



Jak dojechać nad Jezioro Modre? Mapka



Jerzy Myrna Jezioro Modre (jezioro zaporowe), nad którym położony jest gościniec, ma długość około 1 km. Leży na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Doskonale widać je z "Perły zachodu", gdzie można zjeść pyszny obiad. Każdy, kto pragnie delektować się posiłkiem w otoczeniu zieleni, może skorzystać z zewnętrznych ławek. Parking jest darmowy.

Kolorowe Jeziorka mienią się różnymi barwami

W skład Kolorowych Jeziorek, znajdujących się na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego, wchodzą 4 jeziorka: żółte, purpurowe, błękitne i zielono-czarne. Wszystkie znajdują się w bardzo malowniczej okolicy Sudetów i co roku przyciągają rzesze turystów z uwagi na swoje ciekawe zabarwienie oraz położenie. Kolorowe Jeziorka powstały wskutek długotrwałej eksploatacji kopalni kruszyw, która doprowadziła do zalania wyrobisk wodą. Zróżnicowanie kolorów wody wynika z różnych zawartości minerałów i substancji chemicznych, takich jak: żelazo, siarka czy miedź.

Wejście na teren parku jest bezpłatne, a samochód można zaparkować na jednym z kilku dostępnym placów. Jeden z nich znajduje się tuż przed samym wejściem. Kolorowe Jeziorka powstały w wyniku zalania kopalni, a swoje charakterystyczne barwy zawdzięczają pierwiastkom, znajdującym się w ziemi. Atrakcja turystyczna znajduje się na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego.



Jak dojechać do Kolorowych Jeziorek? Mapa



Klaudia Korfanty

Jezioro Bielawskie u podnóża Gór Sowich

To miejsce zaczyna tętnić życiem, kiedy robi się ciepło. Na miejscu można wypożyczyć kajaki, rowery wodne, a nawet katamarany. Jest też pole namiotowe z dostępem do ciepłej wody. W pozostałe miesiące na turystów czeka molo, którym dojdziemy do niewielkiej wysepki, utworzonej na środku zbiornika.

Jezioro Bielawskie nazywane jest tez Jeziorem Sudety i zostało utworzone sztucznie. Zajmuje powierzchnię 0,23 km², a średnia głębokość to 6,3 m. Akwen wykorzystywały wcześniej zakłady włókiennicze, ale po ich upadku postanowiono na nowo zagospodarować teren. W 2021 roku powstaje Camping Sudety, który latem cieszy się ogromną popularnością. Długie molo i wyspa, znajdująca się na środku jeziora to jedna z najciekawszych atrakcji Bielawy. Znajduje się u północnego podnóża Gór Sowich, co zapewnia wspaniałe widoki o każdej porze roku.



Jak dojechać do Jeziora Bielawskiego? Mapka



UM Bielawa

Jezioro Pilchowickie znajduje się na rzece Bóbr

Jezioro powstało na początku XX wieku jako odpowiedź na powódź, który kilka lat wcześniej nawiedził całą kotlinę jeleniogórską. Zdecydowano wówczas o budowie trzech zapór i jedna z nich znajduje się na terenie gminy Wleń. Ma wysokość 62 m i długość 290 m w koronie i jest najwyższą zaporą kamienną w Polsce. Dawniej była rekordzistką na skalę europejską. Wzniesiono ją w latach 1905-1906 wraz z pobliskim mostem w ramach jednego projektu - przeciwpowodziowego, elektrycznego i turystycznego. Zbudowano również linię kolejową na trasie Jelenia Góra-Żagań. 16 listopada 1912 roku, w obecności cesarza Wilhelma II, nastąpiło oficjalne otwarcie. Zabytkowy most miał zostać wysadzony w filmie Mission: Impossible Fallout, ale po wielu protestach, zrezygnowano z pomysłu.

Jezioro Pilchowickie ma powierzchnię 240 ha, a jego objętość wynosi objętość 50 mln m³. Dziś, podobnie jak ponad 100 lat temu, pełni również funkcję turystyczną, przyciągając co roku tysiące ludzi, którzy decydują się na aktywny wypoczynek nad wodą. To jedno z trzech jezior (obok Złotnickiego i Leśniańskiego), które powstały w wyniku budowy zapór, mających ochronić mieszkańców przed powodzią. Most, widoczny na zdjęciu miał posłużyć jako rekwizyt w jednej z części "Mission: Impossible".



Jak dojechać nad Jezioro Pilchowickie? Mapa





Fot. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa

Jezioro Leśniańskie i najstarsza zapora w Polsce

W niedalekiej odległości od Pilchowic znajduje się zapora na Jeziorze Leśniańskim. Ją również wzniesiono na początku XX wieku w odpowiedzi na tragiczną powódź z 1897 roku. Prace budowlane rozpoczęto dokładnie 5 października 1901 roku, a monumentalną konstrukcję zaprojektował Otto Inzeg. Do jej budowy zużyto ponad 30 ton dynamitu, 20 tysięcy metrów sześciennych piasku oraz 460 ton stali, a robotnicy poświęcili niemal cztery lata ciężkiej pracy. Uroczyste otwarcie miało miejsce w lipcu 1905 roku. Wówczas zdecydowano także o budowie elektrowni wodnej, która nadal funkcjonuje w tym miejscu i jest najstarszą czynną elektrownią wodną w Polsce.

Jezioro Leśniańskie to prawdziwa magia zaklęta w wodzie, a gdy dodamy do tego zamek w Suchej, to cała sceneria staje się urzekająca. Czocha to prawdziwy polski Hogwart, przyciągający co roku tysiące turystów, a także stanowiący źródło inspiracji dla artystów. To tutaj kręcono, m.in. polską wersję Wiedźmina. Teren zamku jest także miejscem wielu wydarzeń kulturalnych. Odbywa się tu festiwal "Zbrodnia i Zamek" dla fanów kryminałów, są "Dni Rzemiosła", które promują kulturę słowiańską, a "Husycka Zawierucha" i "Twierdza Smaków". Jezioro Leśniańskie powstało w wyniku budowy zapory, która miała spełniać funkcję przeciwpowodziową. Leżące nieopodal zamku Czocha jest doskonałym punktem wycieczek. Nieopodal znajduje się Dolina Pereł Kwisy, gdzie można spacerować nad brzegiem rzeki.



Jak dojechać do Jeziora Leśniańskiego? Mapka



Fot. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa

Jezioro Złotnickie i trzecia zapora przeciwpowodziowa

imponująca Zapora Złotnicka na Kwisie została wybudowana kilkanaście lat po wzniesieniu zapory na Jeziorze Leśniańskim. Jej konstrukcja, osiągająca wysokość 36 metrów i mieszcząca 12,4 milionów metrów sześciennych wody, powstała w latach 1918–1924. Równocześnie budowano elektryczną elektrownię, która rozpoczęła pracę od razu po wybudowaniu zapory. Jezioro nadal jest wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej, a przy budowie zaangażowanych było ponad 300 robotników. Jezioro Złotnickie leży zaledwie kilkanaście kilometrów od Jeziora Leśniańskiego i jest jednym z trzech w okolicy, które powstały w wyniku budowy zapór przeciwpowodziowych. Malowniczy region jest idealnym miejscem na weekendowy wypad.



Jak dojechać do Jeziora Złotnickiego? Mapa



Fot. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa Nieopodal zapory znajduje się stara szubienica, wzniesiona z granitu, która stanowi przypomnienie brutalnej przeszłości tego miejsca. Od 1707 roku wielokrotnie używano jej do wykonywania egzekucji, o czym świadczą odkryte w pobliżu kości. Jednak najbardziej kontrowersyjnym, z perspektywy współczesnych czasów, wydaje się pomysł hrabiego Edgarda Otto von Uechtritza, jednego z właścicieli Czochy, który zlecił ekshumację ciał powieszonych i umieścił je w zajeździe w Złotnikach Lubańskich. Mieszkańcy i turyści mieli możliwość oglądania tych makabrycznych eksponatów, co cieszyło się ogromną popularnością wśród zwiedzających.

Tajemnicze Jeziorko Daisy na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego

Jednym z głównych miejsc przyciągających turystów w rejonie Książańskiego Parku Krajobrazowego jest Jezioro Zielone, powszechnie znane jako Jeziorko Daisy. To naturalny zbiornik wodny, powstały na terenie dawnej kopalni kamienia wapiennego, która została zalana w 1870 roku. Nad jego brzegiem znajduje się zabytkowa baszta.

Dawniej często przebywała tu księżna Daisy von Pless, właścicielka zamku Książ i to ona była inicjatorką wybudowania domu dla myśliwych. Na terenie jeziora najdziemy unikatowe skamieniałości korali i skorupiaków z górnego dewonu, co stanowi fascynującą atrakcję dla zwiedzających. Charakterystyczny kolor wody, który nadaje zbiornikowi niepowtarzalny urok, jest efektem różnorodnych czynników geologicznych. Jezioro ma głębokość 23 metrów i nie wolno w nim pływać. Jezioro Leśne zostało nazwane Jeziorkiem Daisy, bo właścicielka zamku Książ przychodziła tu często na spacery. Nad jego brzegiem znajduje się kamienna baszta, gdzie dawniej przebywali myśliwi. Akwen położony jest na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego.



Jak dojechać do Jeziora Zielonego? Mapka



Dariusz Gdesz

Mały Staw w Karkonoszach

To jedno z najbardziej malowniczych jezior na Dolnym Śląsku i to położonych w Karkonoszach, przy schronisku "Samotnia". Jego czysta woda jest siedliskiem rzadkich gatunków ptaków. Mały Staw jest drugim, co do wielkości zbiornikiem wodnym w paśmie Sudetów. Zajmuję powierzchnię niemal 3 hektarów i ma głębokość 7 metrów. Do Małego Stawu dojedziemy z Karpacza, kierując się niebieskim szlakiem na Śnieżkę. Mały staw jest drugim pod względem wielkości jeziorem w Karkonoszach. Położone jest na wysokości 1183 m n.p.m. i osiąga głębokość około 7 metrów. Krystalicznie czysta woda to dom dla rzadkich gatunków ptaków.



Gdzie znajduje się Mały Staw? Mapka



8 Marcin Oliva Soto / Polskapresse

Jezioro Mietkowskie jest największe na Dolnym Śląsku

Zbiornik zaporowy w Mietkowie powstał przez budowę zapory na Bystrzycy. Położony jest na Równinie Świdnickiej, w Parku Krajobrazowym Dolina Bystrzycy. Jego powierzchnia zajmuje 9,29 km², a pojemność sięga nawet 70,5 mln m³. Budowę zapory, na której powstało jezioro, zaczęto w 1974 roku, a zakończono dwanaście lat później.

Zalew jest popularnym miejscem wędkowania, a na jego terenie znajduje się kąpielisko w Borzygniewie z plażą i wypożyczalnią sprzętu wodnego. Dodatkowo, obszar jeziora jest także obszarem ochrony ptaków, gdzie występują rzadkie gatunki, swoje lęgowiska mają tutaj, m.in.: mewa czarnogłowa, rybitwa rzeczna i sieweczka rzeczna. Jezioro Mietkowskie znajduje się w odległości 36 km od Wrocławia, więc nic dziwnego, że latem spotkamy tu mnóstwo mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, którzy spragnieni są kąpieli wodnych. To jezioro zaporowe, utworzone na Bystrzycy jest największym w naszym regionie.



Jak dojechać do Jeziora Mietkowskiego? Mapa



Janusz Życzkowski Dolnośląskie jeziora oferują nie tylko możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale także zapewniają wspaniałe widoki i okazje do relaksu w otoczeniu przyrody dla całej rodziny. Wśród opisywanych przez nas znajdują się:

