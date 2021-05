Darmowe porady naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego. Zadzwoń i zapytaj

10:00 – 12:00

Na co chorują moje rośliny i jak je wyleczyć – tel. 783 521 497

Domowa uprawa warzyw i grzybów – to możliwe – tel. 783 521 498

Z kolei zainteresowanych uprawą warzyw czy grzybów w domu, zachęcamy do porozmawiania z dr Cecylią Uklańską-Pusz, która zajmuje się nimi już kilkanaście lat, nie tylko jako teoretyk, ale także jako praktyk. – Świat roślin i grzybów jest niezwykle ciekawy i interesujący, bowiem oprócz tego, że nas odżywiają to także i leczą! Hipokrates powiedział: niech żywność będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo Twoją żywnością. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym kieruję się tą zasadą. Oczywiście uprawa niektórych gatunków może być łatwiejsza, innych bardziej skomplikowana, jednak każda próba zmian naszego życia na lepsze jest niezmiernie ważna. Nie od dziś wiadomo bowiem, że ogrodnictwo jest rodzajem terapii ciała i duszy – do konsultacji zachęca dr Uklańska-Pusz.