Czy we Wrocławiu powstanie spalarnia śmieci? Dolnośląscy samorządowcy odwiedzili zakład we włoskiej Bresci

Dlaczego południowe Włochy toną w śmieciach, a północne odzyskują z nich prąd i ciepło?

W latach 90 Włochy zmagały się z ogromną ilością śmieci, które wywożono za granicę, co generowało koszty. Dziś spalarnie to popularne i efektywne rozwiązanie, które zdobyło uznanie wśród mieszkańców, którzy nie skarżyli się na odór czy zanieczyszczenia. Takie instalacje proponowane są także na południu Włoch, więc można przypuszczać, że wszystko zależy od świadomości i zaangażowania społeczeństwa.

Czy na Dolnym Śląsku powstanie podobna spalarnia śmieci?

Wśród mieszkańców województwa istnieje przekonanie, że spalarnie śmieci są niebezpieczne i powodują skarżenie środowiska naturalnego, co prowadzi do protestów. Dlatego tak ważne jest by edukować oraz rozpowszechniać ekologiczne rozwiązania, znacznie lepsze niż wysypiska śmieci, które powodują poważne problemy środowiskowe. Ponadto ich zasoby są ograniczone i w ciągu następnych kilku lat może zabraknąć miejsca na składowanie śmieci. Czy wówczas Dolny Śląsk podzieli los Sycylii i reszty południowych Włoch? To zależy od mieszkańców.