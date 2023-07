Nagły zwrot w sprawie Turowa. NSA uchylił skandaliczną decyzję WSA. Będzie można wydobywać węgiel!

Prokuratura Krajowa nie zgadzając się z tą decyzją przystąpiła do postępowania i skierowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na postanowienie ws. Turowa. Kierując je, prokurator podniósł zarzuty naruszenia przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy. Sąd wstrzymał wydobycie węgla , pomimo braku uprawdopodobnienia przesłanek udzielenia ochrony tymczasowej. Nie wyjaśnił, jakie konkretne zdarzenia czy okoliczności spowodują trudne, a nawet nieodwracalne szkody w środowisku i nieodwracalne uszczerbki w mieniu.

To jest nasze wielkie zwycięstwo - oświadczył premier Mateusz Morawiecki, komentując uchylenie przez NSA postanowienia WSA o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej dla kopalni Turów. Nie posłuchaliśmy szalonej i niewłaściwej decyzji WSA - dodał.

We wtorek rzecznik prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego poinformował, że sąd uwzględnił zażalenia skierowane w tej sprawie. Poza Prokuraturą Krajową takie pisma procesowe skierowała również Generalna Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W zażaleniu prokurator zwrócił uwagę, że sprawa dotyczy zagadnienia doniosłego społecznie – zatrudnienia kilku tysięcy osób. Pomimo to sąd działał w trybie niejawnym, a więc nietransparentnie.

NSA zarzucił również, że WSA przedstawił obszerne rozważania dotyczące ochrony środowiska, jednak miały one wyłącznie charakter ogólny. Nie zostały one w żaden sposób odniesione do realiów konkretnej sprawy – czyli sprawy kopalni Turów.