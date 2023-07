Jak Włosi poradzili sobie z zasypującymi ich śmieciami? Dolnośląscy samorządowcy oglądali pracę spalarni w Bergamo

Włoskie spalarnie śmieci buduje się w pobliżu dużych miast, takich jak Bergamo, które odwiedzili dolnośląscy samorządowcy w ramach nowego projektu Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat ekologicznych rozwiązań utylizacji śmieci, do których zaliczają się właśnie spalarnie. Mimo to wciąż wielu Polaków nie zgadza się na takie rozwiązanie, nie mając świadomości, że obecny system szkodzi środowisku znacznie bardziej.

Spalarnia śmieci w Bergamo od 20 lat przetwarza śmieci w energię

REA Dalmine to prywatna spółka zarządzająca spalarnią odpadów w Bergamo, jedną z 12 w całym regionie Lombardii. Na terenie zakładu spala się 150 tysięcy ton śmieci rocznie, a średnia produkcja energii elektrycznej to 100 000 MW/h co pozwala dostarczyć energię dla 100 tysięcy mieszkańców rocznie.