Alternatywa dla kebaba. Wrocławianie mają knyszę! Gdzie jeszcze można zjeść ten kultowy posiłek? Michał Perzanowski

Wrocławska knysza to jedna z niewielu nowożytnych specjalności kulinarnych z naszego miasta. Jest to rodzaj kanapki lub bułki, która składa się z kilku składników. Swoim wyglądem może przypominać przyrządzanego w fast foodach kebaba. Czy taki posiłek można jeszcze zjeść we Wrocławiu? Jeśli tak, to gdzie?