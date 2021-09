Czy uda się zablokować dewastację kompleksu Stadionu Olimpijskiego?

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Wrocławia, głosami radnych Forum Jacka Sutryka odrzucono petycję, której autorzy domagali się od prezydenta natychmiastowego zablokowania "degradacji kompleksu Stadionu Olimpijskiego" i wstrzymania budowy wielkiego apartamentowca na terenie dawnego Basenu Olimpijskiego. Wcześniej prezydent, odpowiadając na interpelację radnych Nowoczesnej w tej samej sprawie, zadeklarował podjęcie „dodatkowych, ponadstandardowych działań” w sprawie kontrowersyjnej inwestycji. Dziś słyszymy, że nie może powstrzymać dewelopera.

Inwestycja na Stadionie Olimpijskim. Miasto twierdzi, że nie ma narzędzi

Zwróciliśmy się do miasta z pytaniem, jak należy odczytywać sprzeczne sygnały płynące z ratusza w sprawie spornej inwestycji na Olimpijskim - z jednej strony obietnice podjęcia wszelkich kroków w celu jej zablokowania, a z drugiej odrzucenie petycji mieszkańców w tej sprawie. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że wszelkie możliwości prawne w sprawie inwestycji na Stadionie Olimpijskim leżą teraz już wyłącznie po stronie wojewódzkiego konserwatora oraz Ministra Kultury Sportu i Dziedzictwa Narodowego. Magistrat wysłał do tych instytucji pisma o wszczęcie procedury wpisania zespołu basenów do rejestru zabytków.