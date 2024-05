Czy jedyny dojazd na ogródki działkowe we Wrocławiu zostanie zamknięty? Jest taki plan!

- Znamy sprawę i od lat prosiliśmy kolejne władze PKP o odstępstwo w tym wypadku, bo drogowy przejazd jest istotny dla działkowców. Od lat to się udawało i przejazd istniał. I tym razem mamy już umówione spotkanie z działkowcami, a jak zadeklarował prezydent Sutryk, zrobimy wszystko, co w miejskiej mocy, by przejazd pozostał. Jest potrzebny. Nie ma powodu, by przejazd istniejący od lat, nagle musiał być zlikwidowany. Po spotkaniu z działkowcami, będziemy rozmawiać z koleją, aby wypracowała takie rozwiązanie, które zaakceptuje istniejące w terenie status quo – zapewnia Tomasz Sikora z Urzędu Miejskiego Wrocławia.