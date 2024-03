Cysterna wjechała w tramwaj. Wypadek na Tarnogaju we Wrocławiu. Kierowca i motorniczy są ranni

Godz. 14:35

Ruch na ul. Tarnogajskiej został przywrócony. Tramwaje wracają na swoje stałe trasy przejazdu. Usunięcie cysterny z torowiska trwało ponad godzinę.

Godz. 13:35

Na miejsce wypadku przyjechał specjalistyczny holownik z woj. opolskiego. Rozpoczyna się skomplikowana operacja usunięcia uszkodzonego samochodu ciężarowego z torowiska. W tym czasie z utrudnieniami w ruchu muszą się też liczyć kierowcy przejeżdżający ul. Tarnogajską.

Do wypadku doszło przed południem w czwartek (29 lutego) we Wrocławiu. Na ul. Tarnogajskiej zderzył się tramwaj z ciężarówką. Tramwaj linii 16 jechał w stronę miasta, a ciężarówka wiozła cysternę z mlekiem.

- Kierowca samochodu ciężarowego nie ustąpił pierwszeństwa. Wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, zignorował znak stop i uderzył w tramwaj, który nadjechał z prawej strony. Mężczyzna miał w organizmie 0,25 promila, co kwalifikuje się jako stan po spożyciu i jest to wykroczenie. Obaj mężczyźni, kierowca ciężarówki i motorniczy, zostali zabrani do szpitala – mówi komisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.