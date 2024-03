Rolnicy protestują na Dolnym Śląsku. Ciągniki blokują ważną przeprawę przez Odrę i obwodnicę Wrocławia

Godz. 12:10

Rolnicy z całego regionu zablokowali most Tolerancji w Głogowie. To jedyna przeprawa przez Odrę w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

– Bruksela już się zaczyna głęboko zastanawiać nad problemem, który dotyka całą Europę. To nie jest problem tylko polskich rolników i nie tylko rolników samych to dotyczy. Wiele grup społecznych i zawodowych, wiele sektorów przemysłu i środowisk związanych z naturalnymi miejscami, w których żyjemy. To wszystko sprawia, że zaczynają politycy inaczej postrzegać, a to jest decyzja polityczna. My w tej chwili tylko sprzeciwiamy się swoją postawą decyzjom polityków i domagamy się zmiany tych decyzji. Zielony Ład do kosza – mówi Bogusław Barnaś, organizator protestu.