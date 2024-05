Cudzoziemcy okładali Polaka pod Wrocławiem. Duża akcja policji, zatrzymano Gruzinów! Nadia Szagdaj Michał Perzanowski

We wtorek (21 maja) wieczorem doszło do bardzo bulwersującego zdarzenia w podwrocławskich Siechnicach. Na przesłanym do naszej redakcji filmie można zobaczyć, jak w pobliżu marketu spożywczego, grupa obcokrajowców brutalnie bije mężczyznę, leżącego na ziemi. Otoczyli go z każdej strony i zadawali ciosy pięściami i nogami. "Gdyby nie jego znajomi, którzy podjechali samochodem, kto wie, co by się stało" - mówi nam czytelnik Jarosław, mieszkaniec Siechnic, który chciał upublicznić nagranie.