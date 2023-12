Wrocławska policja oddała hołd zastrzelonym policjantom. Zobaczcie zdjęcia i film

- Policjanci z dolnośląskiego garnizonu, wspólnie z funkcjonariuszami z całego kraju oraz przedstawicielami innych służb, dziś o godzinie 17 oddali honor asp. szt. Ireneuszowi Michalakowi i asp. szt. Danielowi Łuczyńskiemu, którzy stracili życie, realizując obowiązki służbowe. Składając hołd poległym policjantom, ich towarzysze służący w mundurze, dali wyraz temu, że będą zawsze pamiętać o tych, którzy wypełnili do końca słowa roty policyjnego ślubowania. Oddali własne życie, służąc mieszkańcom Wrocławia - przekazała policja.

Syreny radiowozów pod Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu zostały włączone we wtorek (5 grudnia) o godz. 17. Zgromadzeni tam policjanci oddali w ten sposób cześć swoim kolegom, którzy zginęli na służbie.

Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę (1-2 grudnia) na ul. Sudeckiej we Wrocławiu. Maksymilian F. postrzelił tam dwóch policjantów. Rany okazały się śmiertelne. Funkcjonariusze zmarli w poniedziałek (4 grudnia) po południu.

Syreny, dzwonki i klaksony zabrzmią we Wrocławiu

Do akcji dołączyli również strażacy i wrocławskie MPK.

- Włączamy sygnały świetlno-dźwiękowe w jednostkach PSP i OSP w całym kraju i oddajemy hołd dwóm policjantom z Wrocławia, którzy zginęli podczas wykonywania obowiązków służbowych - informował zespół prasowy Państwowej Straży Pożarnej.

- Dziś o godz. 17 w autobusach wrocławskiego MPK wybrzmią klaksony, w tramwajach dzwonki, a w pojazdach nadzoru ruchu włączone zostaną sygnały uprzywilejowania, takie jakich używa policja. Tym symbolicznym gestem spółka odda cześć tragicznie zmarłym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu - zapowiadał prezes wrocławskiego MPK Witold Woźny.

Maksymilianowi F. grozi dożywocie

Maksymilian F., poszukiwany listem gończym za oszustwa podatkowe, został zatrzymany w piątek wieczorem (1 grudnia). Gdy dwaj funkcjonariusze przewozili go do aresztu, ten strzelił do nich z pistoletu i uciekł z radiowozu.

Za sprawcą zorganizowano obławę, która poskutkowała jego zatrzymaniem następnego dnia rano. Obaj policjanci byli od samego początku reanimowani, a następnie zostali przewiezieni do szpitali. Ich stan był krytyczny.