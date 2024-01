Nowi policjanci na Dolnym Śląsku. Tym razem ślubowało wyjątkowo dużo kobiet OPRAC.: Jerzy Wójcik

Stan osobowy dolnośląskiego garnizonu policji powiększył się właśnie o kolejnych 40 mundurowych! Wśród nowych policjantów, którzy są już po uroczystym ślubowaniu jest aż 16 kobiet. To aż 40 procent wszystkich nowych funkcjonariuszy! Podczas ostatnich podobnych uroczystości, ten odsetek często bywał znacznie niższy. Funkcjonariusze pojadą teraz na kurs podstawowy do szkół policji w kraju, a później wrócą do swoich jednostek macierzystych.