Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 24.05 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (24.05 11:04) nie ma prądu w dolnośląskim?

Jaźwina: od numeru 18 do 49 wraz z działkami przyległymi 24.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Płużna od 43 do 57 i od 38 do 58. 24.05 od godz. 7:00 do 16:00

Radłówka, od 1B do 2A, Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska od 66 do 72, Płóczki Dolne od 1 do 75, Płóczki Górne, 1C, od 147 do 149B. 24.05 od godz. 9:00 do 12:00

miejscowości Nowa wieś Wielka nr od 1 do 9 - brak prądu 24.05 od godz. 11:00 do 16:00

miejscowości Bogaczów nr od1 do 4 - brak prądu 24.05 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowości Bogaczów nr od 1 do 4 - brak prądu 24.05 od godz. 8:00 do 12:00

Białe Błoto od nr 1 do 14, od nr 15 do 17A, od nr 31 do 31C, od nr 32 do 33E, 33G, działka 24/1. Gm. Dobroszyce. 24.05 od godz. 8:00 do 14:00

Milikowice ul. T. Kościuszki od nr 8 do 32 oraz od nr 13 do nr 37, ul. Parkowa od nr 1 do nr 3, ul. Świdnicka cała, ul. Kwiatowa cała, ul. Spacerowa od nr 11 do 20B, ul. Błękitna cała. 24.05 od godz. 8:00 do 15:00

Stoszowice od numeru 72 do 68 24.05 od godz. 7:30 do 15:00

Brzezia Łąka ul. Wrocławska 35, Szkolna od nr 1 do 23, dz. 149/3,9, dz. 64/1-12, Lipowa od nr 22 do 24, Ogrodowa 19. Gm. Długołęka. 24.05 od godz. 8:00 do 14:00

Świdnica ul. Wesoła od 1 do 13, Łukasińskiego 27. 24.05 od godz. 9:00 do 12:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Wrocław Fabryczna: Dziarska od 15 do 39 nieparzyste. 27.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Sołtysowicka 30.

27.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Kochanowskiego od 16 do 30 parzyste, Norwida od 25 do 31 nieparzyste, Curie-Skłodowskiej od 42 do 52 parzyste, Chałubińskiego od 2 do 10 parzyste, Mikulicza-Radeckiego od 2 do 4 parzyste, pl. Grunwaldzki 45.

27.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Urbanowicza, Strachowicka od 56 do 60 parzyste oraz dz.8/9 i dz.8/6, Jaźwińska od 1 do 7 nieparzyste, Będkowska od 5 do 15 i od 24 do 30, Strzeblowska od 5 do 17 i od 8 do 12, Olbrachtowska od 39 do 47 nieparzyste, Piotrkowska od 9 do 17 i od 12 do 30.

28.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Międzyrzecka 1, Nizinna, Bierdzańska, Ułańska od 24 do 46 parzyste oraz dz.199/2 i dz.43, Wittek, Kutrzeby od 77 do 107 nieparzyste, Kustronia.

28.05 od godz. 7:00 do 16:00