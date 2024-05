Dużo ulic bez prądu i wody we Wrocławiu! Tu będą naprawiać awarie energetyczne i wodociągowe, zobacz listę adresów

Siecią wodociągową we Wrocławiu opiekuje się MPWiK, które zapowiedziało usuwanie awarii na wodociągach. Wiąże się to z kilkugodzinnymi przerwami w dostawie wody. Harmonogram zaplanowanych prac oraz dokładne adresy, gdzie nie będzie prądu i wody prezentujemy w galerii:

Wyłączenia prądu i wody od 13 maja (poniedziałek) do 17 maja (piątek) obejmują kilkadziesiąt ulic we Wrocławiu. Przerwy w dostawie prądu mogą trwać 9 godzin, spowodowane modernizacją sieci energetycznej prowadzoną przez dystrybutora. Będzie m.in. przeprowadzał regularną konserwację stacji transformatorowych. Tauron informuje o wyłączeniach z pięciodniowym wyprzedzeniem.

Wrocław: Brak prądu. Czym jest to spowodowane?

Brak prądu może być spowodowany również awarią sieci energetycznej. Doprowadzić do niej może m.in. zerwanie sieci przez wiatr lub przewrócone drzewo. Wpływ na awarie ma także działalność człowieka, jak kradzież przewodów sieci i prace budowlane. Do przerwy w dostawie energii do gospodarstwa domowego doprowadzić może awaria instalacji, w wyniku której zadziałał bezpiecznik.

Co robić w przypadku braku prądu w domu?

Nie ma wody w mieszkaniu. Dlaczego? Gdzie zadzwonić?

We Wrocławiu dostawą wody do mieszkań i domów zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu (MPWiK). Przerwa w dostawie wody może być spowodowana awarią sieci, którą trudno przewidzieć. Do najpopularniejszych przyczyn awarii wodociągów należą złe materiały z których zbudowana jest sieć, jej wiek, zbyt duże ciśnienie wody, zmiana prędkości w przesyle wody, nadmierny ruch uliczny i zmieniające się warunki pogodowe.