Bodnar i prezes DZPS Wojciech Rozdolski pod rękę. Obiecują nową, siatkarską halę we Wrocławiu

- Od trzech i pół roku nie jestem w stanie porozumieć się z panem prezydentem Jackiem Sutrykiem, który na moje prośby, aby się spotkać i porozmawiać o siatkówce, nigdy nie odpowiedział. Z panią poseł w kilka minut omówiliśmy najważniejsze sprawy dotyczące siatkówki we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku - powiedział Rozdolski. - Potrzebna jest tu hala sportowa dla siatkówki. To jest obiekt niezbędny, dzięki któremu młodzież miałaby do czego dążyć, z czym się utożsamiać i miałaby swoje miejsce - dodał.

Chodzi o niewielką halą na 2-3 tys. kibiców z infrastrukturą szkoleniową, zapleczem technicznym i miejscem na odnowę biologiczną. - To powinno powstać wiele lat temu, ale problem jest przede wszystkim z rozmową - oznajmił prezes DZPS.

Tę krótką konferencję prasową zorganizowano na tle starej hali Gwardii Wrocław przy ul. Krupniczej. - Wiem, że jeśli zostanie Pani prezydentem, to zbudujemy centrum szkoleniowe i halę dla dwóch największych siatkarskich klubów we Wrocławiu - uśmiechał się Rozdolski. - Tak panie prezesie, potwierdzam - wtórowała mu Bodnar. - Jestem otwarta na to, żebyśmy nasze dzieciaki sportowo aktywizowali, ale dziś wszędzie jest ten sam problem: brak dialogu z miastem. Ja deklaruje swoją pełną współpracę.

Bodnar zapowiedziała, że fundusze na takie inwestycje są do pozyskania m.in. w Ministerstwie Sportu.