Pogrzeb Władysława Pałaszewskiego. We wtorek pożegnaliśmy legendę Gwardii Wrocław. Msza odbyła się w Lutyni pod Wrocławiem

Będąc jeszcze zawodnikiem zaczął trenować żeńską drużynę AZS-u Wrocław. Wśród zawodniczek miał m.in. słynną himalaistkę Wandę Rutkiewicz. Potem został trenerem Gwardii (brąz 1965 i 1966).

Był asystentem Stanisława Poburki, który przygotowywał reprezentacje Polski seniorek do igrzysk olimpijskich w Tokio (1964). Współpracował z Emilianem Sirackim w reprezentacji Polski juniorów. W 1968 roku został pierwszym trenerem tej drużyny. W 1971 roku wywalczył z nią wicemistrzostwo Europy. Miał wówczas w składzie m.in. Alojzego Świderka i Tomasz Wójtowicza.

Pierwsze mistrzostwo Polski seniorów wywalczył w 1972 roku w Resovii Rzeszów. Potem zrobił sobie przerwę od trenowania, ale za to sędziował W 1976 roku w Montrealu prowadził olimpijski finał pań między Japonią a ZSRR. W tym samym roku został asystentem Jerzego Suchanka w Gwardii Wrocław. W sezonie 1979/80 został pierwszym trenerem we Wrocławiu. Najpierw trzy razy z rzędu wywalczył mistrzostwo Polski (1980, 1981, 1982), a potem dwa razy wicemistrzostwo (1983, 1984). Gwardia i Pałaszewski rywalizowali wówczas z Legią prowadzoną przez Huberta Wagnera. - Siadaliśmy często i porównywaliśmy pozycja po pozycji. Wychodziło, że on ma lepszą drużynę, ale to my zdobywaliśmy mistrzostwo - wposminał potem Pałaszewski wielokrotnie. W składzie miał m.in. Baranowicza, Ciaszkiewicza, Jarosza, Kłosa, Skupa, Milewskiego czy Łaskę.