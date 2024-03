Dolnośląska Akademia Siatkówki kolejny rok ze wsparciem samorządu

- Sport drużynowy w Polsce budzi największe emocje. Cieszymy się z awansu piłkarzy na Euro 2024, ale dużo lepiej idzie nam w siatkówce. Pamiętamy pierwsze sukcesy siatkarzy. Każdy już wtedy myślał o przyszłości. Zastanawiał się co zrobić, gdy gwiazdy zakończą kariery. Muszę przyznać, że siatkarki związek odrobił lekcję. Dbał o wykształcenie młodzieży. Pan prezes Rozdolski usilnie zabiegał i przekonywał, że Dolny Śląsk ma tradycje siatkarskie i należy do nich wrócić. Mamy uzdolnioną młodzież, tylko należy nią pokierować - zaczął marszałek Maj. - Dolnośląską Akademię Siatkówki wspieramy od 2017 roku. Mamy bardzo dobre efekty. Ta współpraca będzie trwała dalej. Inwestowanie w sport młodzieżowy jest opłacalne nie tylko pod względem sportowym. Sport młodzieżowy ma bardzo ważne cechy społeczne. Coraz więcej mówi się o problemach psychicznych dzieci i młodzieży. Aktywność sportowa jest tym, co daje im poczucie wartości, buduje społeczne relacje, odciąga od smartfonów - dodał. - Dziękuję prezesie, że wam się chce, bo inwestowanie w młodzież to długa inwestycja z niepełną stopą zwrotu - uśmiechał się Krzysztof Maj.