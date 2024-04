Mistrz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z Tunezji, ale z herbem Śląska Wrocław

Yassine ben Labed ze Śląska Wrocław zdobył złoty medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach w stylu klasycznym.

XXX Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach halowych gości w tym roku Dolny Śląsk. Olimpijski znicz zapłonął 16 kwietnia na Zamku Książ. Od tego czasu młodzi sportowy rywalizowali już m.in. przy szachownicy (Wałbrzych), w gimnastyce sportowej (Wrocław) czy w boksie (Wałbrzych). Za nami także zmagania zapaśników w stylu klasycznym. Jeden ze złotych medali w Hali Wałbrzyskich Mistrzów na szyi zawiesił reprezentant Śląska Wrocław Yassine ben Labed. 17-latek na najwyższym stopniu podium stanął w kategorii do 80 kg. Kim jest właściwie utalentowany nastolatek? Dlaczego trenuje we Wrocławiu? Rodzice „Dżesina” (tak mówi na niego tata i tak mówią w klubie) są Tunezyjczykami. Wyprowadzili się jednak z ojczyzny. Najpierw przez rok mieszkali we Francji, gdzie ich syn trenował styl wolny, a od czterech lat są na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu. Yassine przygodę z zapasami postanowił kontynuować w Śląsku, gdzie jednak - pod okiem trenera Andrzeja Maksymiuka - trenuje styl klasyczny. No i jak widać - ma do tego spory talent.

W Wałbrzychu wygrał oczywiście wszystkie swoje walki. Najtrudniejsza była ta pierwsza, kiedy to pokonał 4:3 Antoniego Trettera z Piaseczna. - Nie było tam jednak żadnego zagrożenia - dorzuca trener Maksymiuk.

Potem szedł jak burza. Kolejne cztery walki wygrał przez przewagę techniczną prowadząc 8:0. Tym sposobem został złotym medalistą OOM, a jednocześnie mistrzem Polski kadetów. Jak duży jest jego talent? Czy nie w głowie mu MMA lub jakieś inne sporty walki, do których tak ciągnie teraz młodzież?

- Wszystko wskazuje na to, że ma talent. Zobaczymy, jak się rozwinie w ciągu najbliższych trzech lat, czyli mniej więcej do 20. roku życia. Na tę chwilę ma wszystkie predyspozycje, by zostać dobrym zawodnikiem. Wiadomo, że większość zawodników MMA miała kiedyś styczność z zapasami, bo to jest tam potrzebne, ale on ma w tej chwili klapki na oczach jeśli chodzi o zapasy - cieszy się trener Maksymiuk.

Ben Labed nie ma jeszcze polskiego obywatelstwa, ale już może dla Polski startować w zawodach międzynarodowych. Otóż w grudniu dostał sportowy paszport międzynarodowej federacji zapaśniczej i w czerwcu będzie walczył na mistrzostwach Europy juniorów młodszych do lat 17 już w oficjalnie w biało-czerwonych barwach. Zresztą już sprawdził się w Europie. Był w Serbii, gdzie wygrał turniej międzynarodowych pokonując w finale 3:1 reprezentanta Węgier. Wygrał też Puchar Polski w Warszawie, który był zresztą kwalifikację do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Wygląda na to, że mamy we wrocławskich zapasach spory talent. Warto śledzić jego losy. - Można być zadowolonym z poziomu walk na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - podsumowuje zawody Andrzej Maksymiuk. - Sporo walk było wyrównanych, a do tego mieliśmy sporo technicznych akcji. Sporo się działo. Poziom z pewnością dużo lepszy niż przed rokiem - zachwala szkoleniowiec WKS-u, który pozytywnie wypowiada się także o samej organizacji zawodów. - Wałbrzych nie pierwszy raz zrobił to na mistrzowskim poziomie. Po trzech rozegranych sportach (szachy, zapasy klasyczne, gimnastyka sportowa) w klasyfikacji medalowej XXX OOM w sportach halowych prowadzi woj. pomorskie (8 złotych, 10 srebrnych, 7 brązowych). Dolny Śląsk jest czwarty (4-2-4).

Wczoraj zaczęły się m.in. finały piłki ręcznej dziewcząt (Karpacz) i chłopców (Dzierżoniów). Dziś na plansze wyjdą też szermierze (Oborniki Śląskie).

