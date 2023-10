Bezpartyjni podsumowują kampanię wyborczą: "Nikogo nie atakowaliśmy i nikt nas nie atakował"

Na finiszu kampanii wyborczej za wsparcie wszystkim sympatykom podziękowali Bezpartyjni Samorządowcy.

- Kampania dla wielu była wojną, a dla naszych kandydatów to była przyjemność rozmawiać z ludźmi. My nikogo nie atakowaliśmy, więc nie byliśmy atakowani. Kampanię prowadziliśmy z energią i świeżością. Mówiliśmy o przyszłości. Nie sięgaliśmy do przeszłości. Nie roztrząsaliśmy, kto zawinił, bo nie od kłótni się wybudują drogi, nie od kłótni rozwiniemy kraj – mówił Krzysztof Maj, lider wrocławskiej listy do Sejmu Bezpartyjnych Samorządowców.

Jeżeli to ugrupowanie wejdzie do Sejmu, będzie pracować nad skróceniem kolejek do lekarzy.

- Będziemy finansować leczenie chorób rzadkich oraz będziemy taką ilość kadry ochrony zdrowia, która wystarczy do pełnej kompleksowej opieki - przemawiała Joanna Rosińczuk.

Bezpartyjni mają także postulaty dotyczące edukacji.