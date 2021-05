Będzie 10 nowych linii autobusowych z Wrocławia do okolicznych gmin [TRASY, MAPA]

Nowe linie obsługiwać będzie 15 autobusów nieprzegubowych i 3 autobusy mini z taboru Dolnośląskich Linii Autobusowych. Będzie to 15 fabrycznie nowych mercedesów i isuzu spełniających normę emisji spalin Euro6D oraz MAN-y. Dziennie będą łącznie wykonywać 332 kursy i przejadą 4200 kilometrów. Mają być wyposażone w przejrzysty system informacji pasażerskiej, a korzystanie z niej ułatwią kolory przypisane do konkretnej gminy.

Linie ruszą od 21 sierpnia. Umowa o wartości 56 mln zł będzie obowiązywać 5 lat. Linie będą obsługiwać od poniedziałku do piątku 158 przystanków, w tym 57 przystanków do tej pory nieobsługiwanych przez MPK.

Zobaczcie nowe trasy na mapach: