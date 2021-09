Ateistka i feministka, a potem męczennica. Jedna z najbardziej fascynujących postaci Wrocławia (ZAGADKI, TAJEMNICE, SEKRETY)

Jej ojciec, Siegfried Stein pochodził z Gliwic, prowadził handel drewnem, matka Augusta z domu Courant urodziła się w Lublińcu. Edyta urodziła się we Wrocławiu, w roku 1891 przy ul. Kohlenstrase. Jej rodzina przywiązywała ogromne znaczenie do faktu, iż stało się to w święto Jom Kipur – dzień przebłagania i pojednania, gdy Żydzi kończą dziesięciodniowy czas pokuty za grzechy. Swoje winy wyznają przed Bogiem. Przez cały dzień obowiązuje ścisły post, zakaz mycia się, używania perfum, a nawet noszenia skórzanego obuwia. Dawnymi czasy obowiązywał rytuał wypędzenia poza obozowisko kozła ofiarnego, który dźwigał grzechy całej społeczności. W tym dniu w Izraelu zawieszane są transmisje telewizyjne i radiowe.