Herb Wrocławia a w tle afera na 200 koni (ZAGADKI, TAJEMNICE, SEKRETY)

Nic dziwnego, że także miasta chciały mieć własne znaki, które przyczyniały się do ugruntowywania się dumy z miejsca pochodzenia. Miasto lokowane było w roku 1242 i posiadało już wtedy własną pieczęć. Widniał na niej dwugłowy orzeł, taki zdwojony orzeł miał oznaczać większą potęgę, ponadto był symetryczny – więc w odczucie ludzi średniowiecza bardziej majestatyczny. W roku 1292 pojawiła się nowa pieczęć miejska z wizerunkiem św. Jana Chrzciciela, co nikogo nie powinno dziwić. Ten święty był patronem najważniejszej świątyni Wrocławia – katedry.

W 1345 – ufundowano kaplicę rajców miejskich pod wezwanie św. Jana Ewangelisty. Zatem w symbolice miejskiej znalazło się dwóch Janów i orzeł. Gdy w połowie XIV wieku księstwo wrocławskie przeszło pod panowanie czeskie, do zacnego towarzystwa dołączył biały lew z dwoma ogonami. Co ciekawe, to właśnie dwukrotnie pojawiający się czeski lew i głowa św. Jana Chrzciciela pojawiają się naprzemiennie, każdy z tych elementów dwukrotnie, jak herb naszego miasta w sali herbowej miasta Lauf w Niemczech. Tam wytropił go wrocławski historyk prof. Rościsław Żerelik. W wieku XV całość uzupełniono literą „W” na pamiątkę księcia Wratysława, legendarnego założyciela miasta nad Odrą. Tym znakiem wcześniej posługiwali się urzędnicy miejscy odpowiedzialni za obronności i miejscy pachołkowie.