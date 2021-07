Szaber po wrocławsku (ZAGADKI, TAJEMNICE, SEKRETY) Juliusz Woźny

Polacy przyjeżdżający do Wrocławia po wojnie zastawali morze ruin. Ale w tym morzu można było wyłowić prawdziwe skarby. Szaber, czyli grabież mienia pozostałego w mieście, rozwinął się na niebywałą skalę. Prawdą jest, że z innych terenów Polski na „Dojny Śląsk”, jak to się wtedy określało, przyjeżdżało tysiące osób jedynie po to, aby wywieźć stąd walizy sztućców, dzieł sztuki, butów, bielizny, ubrań i wszelkich dóbr, które zmieściły się bagażach. Jednak to był detal. Szaber, który uskuteczniły nowe komunistyczne władze i Armia Czerwona, to były działania na imponującą, masową skalę.