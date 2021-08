Po Wrocławiu krasnale paradują w biały dzień (ZAGADKI, TAJEMNICE, SEKRETY)

Dowodem, który każdy może sobie obejrzeć, odwiedzając wrocławski rynek, jest odkryty przeze mnie protoplasta wrocławskich krasnoludków. Trzeba podejść do ratusza od południa i tam go odnajdziemy, wśród rzeźb gzymsu. To dzieło znakomitego rzeźbiarza Bricciusa Gauschke. To dzielny krasnolud walczący ze smokiem. Czy artysta był świadkiem tej walki? Źródła milczą, jednak nie ma wątpliwości, że to heroizm krasnoluda, żyjącego na przełomie XV i XVI wieku ocalił Wrocław przed tragedią. Niektórzy złośliwie utrzymują, że smok, był niegroźny, bo jest niewiele większy od swego pogromcy. Czy nie świadczy to wspaniale o owym dzielnym krasnalu, że, nie czekając, aż zło okrzepnie, zdusił je w zarodku? Ile baranów i dziewic w ten sposób ocalił? Czy naprawdę trzeba to wszystko tłumaczyć zawistnikom i niedowiarkom?

Jak wspominałem, niezbitych dowodów na istnienie we Wrocławiu krasnoludów już od prawieków dostarczają naukowe autorytety. Najważniejsze miejsce wśród tych światłych mężów zajmuje dr Cezary Buśko, którego wybitne dzieło: „Życie codzienne krasnoludków w starożytności i wiekach średnich: studium archeologiczne” można, choć oczywiście z wielkim trudem, zdobyć w handlu antykwarycznym. Uczony prezentuje tam liczne artefakty wydobyte podczas naukowych wykopalisk na terenie naszego miasta. Są to niepodważalne dowody na istnienie krasnoludków w naszym mieście praktycznie od czasów prehistorycznych. Narzędzia, odzież, wizerunki w skali 1:1. Udało się odkryć nawet monety, którymi krasnoludki płaciły za swoją ulubioną potrawę, czyli muchę na dziko.

Przez cały ten czas zachowywały się dyskretnie. Ot, ściągnęły ludziom trochę jedzenia ze stołu, w wiadomy sposób sprawiały, że ze zwykłego mleka robiło się zsiadłe, pokołysały dziecię, gdy dorośli mieli inne zajęcia. Zwykłe, codzienne krasnoludzkie sprawy. Ale w latach osiemdziesiątych postanowiły wyjść z ukrycia. Na wezwanie Waldemara Fydrycha, komendanta Twierdzy Wrocław włączyły się do walki politycznej z komuną. Tłumnie stawiały się na happeningi organizowane przez Pomarańczowego Majora, rozdawały wrocławianom papier toaletowy, a wrocławiankom podpaski. Tak zwyczajnie z prostej krasnoludzkiej życzliwości. Śmiechom i zabawom nie było końca, gdy w trakcie tych radosnych akcji milicjanci, ludzie całkowicie pozbawieni poczucia humoru zakuwali je w kajdanki i pakowali do suk. Krasnoludek w suce – takie rzeczy tylko we Wrocławiu.

Pamiątką po miejscu, w którym niegdyś stał zegar, miejsce krasnoludzkich zbiórek, jest stojący po dziś dzień wizerunek Papy Krasnala. Trzeba dodać, że funkcjonuje on całkowicie poza prawem – jako „wybrzuszenie ulicy”. Postument dla tej historycznej postaci stanowi wzniesiony optymistycznie w górę kciuk. Autorem tego wiekopomnego dzieła jest Rafał Brzeski. A co stało się zegarem, pod którym niegdyś Major i krasnoludki doprowadzali do rozpaczy milicjantów? W roku 1995 zniknął. Udało się go odnaleźć w magazynach Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, wziął udział w wystawie „Solidarny Wrocław” w roku 2010, zorganizowanej przez Centrum Historii Zajezdnia. Dziś można go oglądać u wejścia do wystawy „Wrocław 1945-2016” w Zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej.

Tylko we Wrocławiu istnieje „Muzeum krasnoludków w budowie”. Szyld tej zasłużonej instytucji znajdziemy na kamieniczce „Jaś”. Szyld znajduje się na wysokości oczu przeciętnego krasnoludka. To w pobliżu tej kamieniczki swoje badania naukowe prowadził dr Cezary Buśko.