Ostatnia polska msza w Breslau [ZAGADKI, TAJEMNICE, SEKRETY]

Przygotowania do wojny rozpoczęły się natychmiast po przejęciu władzy przez Hitlera w styczniu 1933 roku. Pamiętajmy – na Dolnym Śląsku w wyborach w 1932 roku ponad połowa Niemców zagłosowała na partię Hitlera. W Legnicy było to 54 procent. 12 marca 1933 roku odbyła się we Wrocławiu ciekawa defilada. Był to przemarsz głównymi ulicami 5 000 ludzi uzbrojonych w szpadle, z atrapami broni maszynowej z drewna, a nawet z drewnianymi taśmami z nabojami. Z pewnością z naszej perspektywy miało to elementy komiczne, ale była to groźna groteska. W Hali Stulecia wicekanclerz Niemiec von Pappen wygłosił przemówienie, które zakończył okrzykiem: „Niemcy, przebudźcie się!”

Czerwone samoloty nad Wrocławiem

Władze zręcznie podgrzewały antypolskie nastroje – posługując się tym, co dziś nazywamy fejkami. W czerwcu 1933 roku do mieszkańców Breslau dotarła informacja, że Polska zamierza zaatakować z powietrza. Nad miasto nadlecą „czerwone, nieprzyjacielskie samoloty”. Ten czerwony, złowieszczy kolor... To musiało działać na wyobraźnie. Ludność postawiono w stan pogotowia – pod budynkami mieszkalnymi przygotowano schrony, przebito przejścia pomiędzy piwnicami. Co tydzień odbywały się szkolenia z ochrony przeciwlotniczej. Na efekty nie trzeba było długo czekać – bywało, że za mówienie po polsku na ulicy w Bresalu przechodnie byli policzkowani.