Niemiecki szaber w Polsce (ZAGADKI, TAJEMNICE, SEKRETY)

Dzisiejszy Plac Wolności, kiedyś Plac Zamkowy. W czasach niemieckich pełnił ważną rolę - to tutaj odbywały się parady wojskowe. Friedrich August Stüler zaprojektował pałac w ten sposób, aby król Prus mógł obserwować z okna defilady swojej armii z gabinetu, a nawet sypialni. Później organizowano tu ważne w dziejach miasta masowe imprezy. Na przykład 10 maja 1933 urządzono masowe uroczyste palenie książek, a w roku 1938 podczas Wielkoniemieckiego Święta Sportu i Gimnastyki pojawił się sam Adolf Hitler.

Stąd zresztą widać balkon nad głównym wejściem do hotelu „Monopol”, z którego przemawiał do rozentuzjazmowanego tłumu breslauerów. Ten balkon dobudowano specjalnie w tym celu w roku 1937. Dlaczego właśnie to miejsce wybrałem, aby przypomnieć, co działo się we Wrocławiu we wrześniu i październiku 1939 roku? O tym pod koniec.