Aquapark również płacił Śląskowi Wrocław za "udostępnienie" loży VIP. Kwoty za usługę rosły od 2019 roku

Osiedlowy radny Tomasz Darłak z wrocławskiego Psiego Pola próbował otrzymać informację od Aquaparku, o wynajmie loży VIP na meczach Śląska Wrocław. Zrobił to w związku z informacjami o wynajmowaniu przestrzeni przez wrocławskie zoo. Pan Darłak wystąpił do wszystkich miejskich spółek o udostępnianie umów.

- Byłem ciekawy, czy to odosobniony przypadek, czy też reguła w zarządzaniu spółkami miejskimi. Dlatego zapytałem o to inne spółki, czy zawierały z WKS-em umowy w latach 2019-2023 - mówił "Gazecie Wrocławskiej" Tomasz Darłak.

Radny otrzymał odpowiedź, choć nie była ona do końca satysfakcjonująca.

- Po raz kolejny okazało się, że konsekwentnie wywierana presja przy poparciu społecznym ma sens. Poniżej pismo jakie otrzymałem z Aquaparku. Koszt wynajmu loży VIP ma mecze Śląska w latach 2019-2022 wyniósł od 150 do 165 tys zł rocznie. Oczywiście nadal jest to odpowiedź niepełna. Nie ma m.in. wartości dla roku 2023, nie przesłano mi skanów tychże umów, o co wnosiłem. Decyzja z 23 kwietnia powinna zostać uchylona w całości kolejną decyzją. Ale mam nadzieję, że uda się te wszystkie kwestie wyjaśnić z Aquaparkiem w najbliższych dniach i tym razem unikniemy postępowania sądowego - podzielił się informacją Tomasz Darłak na swoich mediach społecznościowych.