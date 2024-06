Ambulans na sygnałach zderzył się z taksówką. Uszkodzona sygnalizacja po wypadku przy Arkadach Wrocławskich |ZDJĘCIA

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Swobodnej we Wrocławiu. Według wstępnych ustaleń, kierowca ambulansu do przewozu krwi jechał na sygnałach uprzywilejowania ul. Powstańców Śląskich w kierunku centrum.

- Na skrzyżowanie wjechałem na zielonym świetle, a z ulicy Swobodnej, na czerwonym wjechał kierowca taksówki – przekazał po wypadku naszemu reporterowi kierowca ambulansu.

Poszkodowany został pasażer ambulansu. Jest on badany w karetce. Pozostali uczestnicy, w tym obaj kierowcy i pasażerowie taksówki, nie odnieśli poważnych obrażeń.

Miejsce wypadku zabezpiecza straż pożarna. Uszkodzona została sygnalizacja świetlna przy przejściu dla pieszych i bariery. Szczegółowe okoliczności wypadku ustala policja.

Tu doszło do wypadku: