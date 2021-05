Aleksandra Gromadowska siatkarką #VolleyWrocław

Gromadowska ostatni sezon spędziła w Kaliszu, ale wcześniej - przez cztery lata - grała... w plażówkę. Z sukcesami. W 2019 roku została nawet mistrzynią Polski. Co ciekawe - to jest jej powrót do Wrocławia. Tu grała w drużynach juniorskich jeszcze w barwach Impela Wrocław. Zresztą jej brat - Marcel - to świetny siatkarz, mistrz świata juniorów z 2003 roku i mistrz Europy z 2009 roku, który na szerokie wody wypłynął w Gwardii Wrocław, a potem wrócił do tego klubu na sezon 2019-2020.

Gromadowska z Wrocławia wyjechała w 2015 roku, bo nie miała tu szans na grę. Trafiła do Budowlanych Łódź, a potem na plażę. W 2020 roku wróciła do hali podpisując kontrakt z MKS-em Kalisz.

Dla mnie to powrót do domu. Głównym powodem tej decyzji jest tęsknota za domem rodzinnym. Ostatnie lata spędziłam tylko na walizkach i było dla mnie tego za dużo. Gdy tylko pojawiła się okazja do powrotu, skorzystałam z niej - mówi nowa siatkarka, która przyznaje, że wciąż musi pracować nad nawykami z plaży. - Moje cele związane są z techniką. Liczę na pomoc Dawida Murka. W końcu też był przyjmującym. W swojej karierze zdobył naprawdę dużo i wierzę, że będzie widział trochę więcej niż trenerzy, którzy nie grali. Cele drużynowe przyjdą po rozmowach z pozostałymi dziewczynami i sztabem - dodaje Gromadowska. A my tylko dorzucimy, że nie tak dawno prezes Jacek Grabowski stwierdził, iż chciałby by drużyna wróciła do walki o medale. - Cieszy mnie fakt, że w naszym zespole zagra wrocławianka i liczę na dobre występy Oli na parkietach ekstraklasy - mówi dziś prezes.