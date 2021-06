Absurd po wrocławsku. Przystanek za 46 mln zł jest gotowy, ale pociągi się tam nie zatrzymają!

Budowa przystanku zakończona, wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów weszła w życie, a pociągi na Szczepinie nadal nie zatrzymują się. - Przystanek Wrocław Szczepin może być wykorzystany przez przewoźników. Są zapewnione warunki do obsługi podróżnych. Przed korektą rozkładu 13 czerwca przewoźnicy nie zgłosili jednak zatrzymań pociągów na nowym przystanku. Zgodnie z ustaleniami - dotyczącymi konstrukcji i zmian w rozkładzie jazdy, informacja o zmianie w rozkładzie np. o zatrzymywaniu pociągu w nowej lokalizacji, powinna być podana do wiadomości publicznej minimum 21 dni wcześniej - informuje Mirosław Siemieniec rzecznik spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, która prowadziła budowę.

Okazuje się, że w obecnym rozkładzie jazdy ani pociągi Kolei Dolnośląskich, ani Polregio nie będą się tam zatrzymywać. - Umowa z miastem tego nie przewiduje. Trzeba by podpisać aneks. W piśmie z 16 kwietnia tego roku proponowaliśmy to miastu, przygotowywaliśmy korektę rozkładu, ale wniosek o ujęcie Szczepina nie został uwzględniony - przekonuje rzecznik Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak.

Obie spółki kolejowe negocjują z miastem nową umowę dotyczącą honorowania Urbancard w pociągach na terenie Wrocławia. Skoro więc kolejarze przekonują miasto do swoich stawek za zatrzymanie argumentując, że to kosztuje coraz więcej, to pominięcie przystanku Wrocław Szczepin jest konsekwencją takiego stanowiska.