8-letni chłopczyk złamał rękę przez wyrwę w torowisku, czeka go bolesna rehabilitacja. Co na to MPK Wrocław? Michał Perzanowski

W centrum Wrocławia stan niektórych torowisk jest fatalny. Dowodem na to jest sytuacja z początku lutego, kiedy 8-letni Olivierek wpadł do wyrwy między torami na placu Grunwaldzkim. Złamał kość łokciową i promieniową swojej rączki. Jest już po operacji, ale nosi druty stabilizujące, a przed sobą ma długą rehabilitację. We Wrocławiu takich miejsc jest więcej. Co na to MPK?